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İnci kefali balığı için çalışan tarım ekiplerinin zor anları

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Gölü’nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı süresince mansapta yaptığı çalışmalarda zor anlar yaşadı.Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali (Van balığı), 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Gölü’nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı süresince mansapta yaptığı çalışmalarda zor anlar yaşadı.
Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali (Van balığı), 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin özellikle kaçak balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda yoğun çalışma sergileyen ekipler, Van Gölü’ne dökülen Engil Çayı’nın mansap bölgesindeki denetimlerinde zor anlar yaşıyor. Bataklık alanında çalışma yapan ekipler, Ramazan ayının da etkisiyle suda ilerlemekte güçlük çekti.
Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü personelinin yasak süresince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında tedbirleri devam edecek.

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Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Kayran Eczanesi
Edremit
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