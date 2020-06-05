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İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Dünyadaki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeni dönem kayıt hazırlıklarına hız kesmeden başlayan İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Okul binasının her alanında dezenfekte çalışmaları yapan İnci Koleji yöneticileri, ‘’Korona Virüsü sebebiyle okulumuz, rutin endüstriyel temizlik ve dezenfekte sürecine ek olarak, Nano Gümüş İyon teknolojisi ile dezenfekte ediliyor.

Dünyadaki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeni dönem kayıt hazırlıklarına hız kesmeden başlayan İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Okul binasının her alanında dezenfekte çalışmaları yapan İnci Koleji yöneticileri, ‘’Korona Virüsü sebebiyle okulumuz, rutin endüstriyel temizlik ve dezenfekte sürecine ek olarak, Nano Gümüş İyon teknolojisi ile dezenfekte ediliyor. Okulumuza gelen misafirlerimizin, ateş ölçer ile kontrolünü yaptıktan sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak görüşmelere alıyoruz’’ dediler.

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İbrahim Telli Eczanesi
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Deniz Tiryaki Eczanesi
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