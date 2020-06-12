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İncir sezonu öncesi ilek pazarı hareketlendi

AYDIN HABERLERİ  | 12.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Aydın’da incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, döllenmeyi sağlayarak ürünün kalitesini artıran ilek (erkek incir) piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı.Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşların önemli bir gelir kaynağı olan ve incirlerin kendini ağaçta göstermesi ile canlanan ilek pazarı, vatandaşlar için önemli ek gelir kaynağı oluşturuyor.

Aydın’da incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, döllenmeyi sağlayarak ürünün kalitesini artıran ilek (erkek incir) piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşların önemli bir gelir kaynağı olan ve incirlerin kendini ağaçta göstermesi ile canlanan ilek pazarı, vatandaşlar için önemli ek gelir kaynağı oluşturuyor. İncirlerin kendini ağaçta göstermesi ile başlayan ilek (erkek incir) alım satımı, vatandaşın yüzünü güldürürken, ilk günlerde kilosu 1 liraya alıcı bulan ilek, bugünlerde 3 liraya alıcı buluyor. İleğe olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlarda yükselme beklenirken, ileklerin ağaçlara asıldığı kovan sapının da bağı 2-3 TL’den alıcı buluyor.
Bozdoğan ileğinin sağlıklı ve sineğinin bol olduğunu söyleyen üreticiler, ilek sezonunun iyi geçeceğini ümit ederlerken, ileğin en iyisinin Bozdoğan’da yetiştiğini iddia etti. Üreticiler, Bozdoğan ileğinin ilçe dışında çok arandığı belirtirken, son yıllarda çevre ilçelerden gelen alıcılarda azalma olduğunu ifade ettiler.
İlek pazarına Aydın ve izmir iline bağlı incir üretiminin yapıldığı ilçelerin yanı sıra Bursa’dan da alıcıların geldiği belirtildi.
İlekleme nasıl yapılır?
Olgunlaşan ilek meyveleri ağacından sabah erken saatlerde ve akşamüzeri geç saatlerde olmak üzere, günde iki kez ve her gün toplanmalıdır. Toplanan ileklerin, ağaç dallarına yeteri miktarda ve düzenli olarak dağıtılması gerekir. İlek filelerine konan ilekler incir ağaçlarına asılır. Normalde, ilek sineğinin ilekten doğal olarak çıkması ve çıkarken de erkek çiçeklerin olgunlaşmış çiçek tozlarını (polenlerini) yüklenmiş olması gerekir. Çünkü meyve bağlamayı yani döllenmeyi bu polenler yapmakta, ilek arıcığı ise polen taşıyıcı görevi yapmaktadır. İlekleme torbaları, son ilklemeden bir hafta sonra toplanıp meyveler imha edilmeli, fileler yıkanıp kaldırılmalıdır.

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