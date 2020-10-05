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İncirharmanı’nda altyapı çalışmaları tamamlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İncirharmanı Kampüsünde altyapı çalışmaları tamamlandı.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi enerji tasarrufunu ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek durumlar için önlem almaya devam ediyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İncirharmanı Kampüsünde altyapı çalışmaları tamamlandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi enerji tasarrufunu ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek durumlar için önlem almaya devam ediyor. Bu bağlamda, yabancı dil eğitiminin ileri eğitim teknolojileri ve metotları ile öğretildiği Yabancı Diller Yüksekokulunun ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla nitelikli bireylerin yetiştirildiği Devlet Konservatuarının bulunduğu yerleşke olan İncirharmanı Kampüsünde ısınma tesisatı ve temiz su kanallarında görülen eksiklikler giderildi.
Enerji verimliliği hususunda özenli davranan Bülent Ecevit Üniversitesi, eski ısınma tesisatında görülen eksiklikleri düzeltmek için alt yapı çalışmalarına hemen başladı. Verim kayıplarını asgariye indirme gayesiyle yoğun yıpranmanın görüldüğü eski ısınma tesisatı boruları yenileri ile değiştirildi, galerileri temizlendi. İzolasyon çalışması ve vana montajları özenle yapıldı. Yenilenen kalorifer tesisatı; enerji kayıplarını minimize edecek, enerji tasarrufuna katkı sunacak ve enerji verimliliğinin artırılmasına yardımcı olacak. Yapılan açıklamada ‘Eski ısınma tesisatının değişimi esnasında temiz su kanallarında önemli eksikler ve tahribatlar görülmüştür. Temiz su kanallarının daha sağlıklı olması üniversitemizin dikkat ettiği bir konudur. Alt yapı çalışmaları esnasında görülen yıpranmalardan ötürü, temiz su hattı kanalları ve su kaçaklarını önlemek için vanalar yenilendi. Yapılan nitelikli alt yapı çalışmaları ile yenilenen ısınma tesisatı boruları ve temiz su hattı kanalları ile kampüsümüz alt yapısal olarak yeni eğitim-öğretim döneminde artık daha güçlü. Fakültemiz personellerine ve öğrencilerimize hayırlı olsun.’ denildi.

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