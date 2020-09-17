YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İncirliova Belediyesi Acarlar’da yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

İncirliova Belediyesi Acarlar’da yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

İncirliova Belediyesi, ilçenin en büyük Mahallesi olma özelliği taşıyan Acarlar Mahallesi’nde yoğun mesai harcıyor.

İncirliova Belediyesi, ilçenin en büyük Mahallesi olma özelliği taşıyan Acarlar Mahallesi’nde yoğun mesai harcıyor. Ekipler Acarlar Mahallesi’nde kilit parke taşı döşeme, yolların bakımı ve onarımı ile yapımı devam eden İmam Rabbani Camisi çevresinde çevre düzenlemesi ve hafriyat temizliği işlemlerini gerçekleştiriyor.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri Acarlar Mahallesi’nde yoğun bir mesai gerçekleştirerek mahallenin birçok sorununu çözüme kavuşturuyor.

“Her gün buradayım”
Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde mahallenin acil sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Kaya, "Acarlar mahallemiz ilçemizin en büyük mahallesi, ne yazık ki önceki dönemlerde ciddi şekilde ihmal edilmiş, yol sorunu başta olmak üzere bazı temel sorunları var. Göreve geldiğimiz günden bugüne Acarlar mahallemizi çok önemsiyorum, neredeyse haftanın her günü buradayım. İmkanlarımız ölçüsünde yanlarında olmaya çalışıyorum. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olarak benim düşüncem "emeğin başkenti" olan Acarlar Mahallemizdeki çalışkan insanlar hizmetin en iyisini, en güzelini hak ediyor" diye konuştu.

Acarlar Mahallesi’nde yapımı devam eden İmam Rabbani Camisi’ni de ziyaret eden Başkan Kaya, 700 kilogramağırlığındaki avizenin camiye kazandırılmasına da öncülük etti. Başkan Kaya, "Muhtarımız ve dernek başkanımız ile birlikte camii inşaatında incelemelerde bulunduk, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bizim de yapımına öncülük ettiğimiz, destek olduğumuz avize takılmış, camimiz gerçekten Acarlar’a yakışan bir eser olmuş. Bu güzel esere destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Kaya’ya teşekkürlerini ileten Acarlar Mahallesi Muhtarı Kemal Karabulut ise, “Şahsım ve Mahallemiz adına Belediye Başkanımız Aytekin Kaya’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Aydın Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Doğa Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.