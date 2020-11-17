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İncirliova Belediyesi’nden sigara uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 17.11.2020 11:14 | Son Güncelleme

İncirliova Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki sigara içilmesi yasak olan cadde ve sokaklarda afiş çalışması yaparak vatandaşları uyardı.İçişleri Bakanlığı tüm il valiliklerine Korona virüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.

İncirliova Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki sigara içilmesi yasak olan cadde ve sokaklarda afiş çalışması yaparak vatandaşları uyardı.
İçişleri Bakanlığı tüm il valiliklerine Korona virüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelge sonrasında İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanarak sigara içilmesinin yasaklanacağı alanlar belirlendi. İncirliova ilçesinde de Acarlar Toptancı Hali içerisi ve giriş çıkış kapılarında, Acarlar Adnan Menderes Bulvarı, Acarlar Atatürk Bulvarı, İncirliova İstiklal Mahallesi caddeleri üzerinde, Gazi Paşa Caddesi (Sevgi Yolu), Türkan Saylan Caddesi, Şirinevler Caddesi, İncirliova Koçarlı Yolu, Yıldırım Beyazıt Caddesi, İncirliova-Tire Yolu , Yahya Ümit Orbay Caddesi, Aykut Ozan Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde sigara ve tütün mamulleri içmek yasaklandı. Yasaklanan alanlara zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarı yazıları asılarak vatandaşların yasaklara uyulması istendi.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da vatandaşları Korona virüs tedbirleri kapsamında konulan her kurala titizlikle uymaya davet etti.

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