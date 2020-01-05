İncirliova’da 200 pehlivan deve kıyasıya güreşti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde düzenlenen ve 200 pehlivan devenin katıldığı deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu.

34’üncü Geleneksel İncirliova Deve Güreşi, 200 pehlivan devenin katılımı ile İncirliova Deve Güreşi alanında gerçekleştirildi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın himayesinde gerçekleştirilen güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden 200 deve katıldı. Güreş alanına gelen ve güreş severleri selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aytekin Kaya’ya vatandaşlar alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Birincilik için kıran kırana güreşen develerin mücadelesi izleyenleri heyecanlandırdı. Gün boyu devam eden festivalde dereceye giren devecilere ödül ve kupaları Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Başkan Aytekin Kaya tarafından verildi. İncirliova Belediyespor yararına düzenlenen festivali binlerce kişi izledi.

İncirliova’da güzel bir havada gerçekleştirilen deve güreşi festivaline ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Deve sayımız çok, 100 çift deve var. İncirliova’da 55 tane deve var, o yüzden çok develerimiz. Vatandaşın ilgisi çok yoğun ve güzel. Vatandaşlarımız Pazartesi’nden itibaren burada yerler almaya başlamışlardı. Çanakkale, Antalya, İzmir, Manisa ve Balıkesir olmak üzere bir çok ilden develerimiz var. Yurt dışından misafirlerimiz var. İtalya, Almanya, Cezayir, İspanya, Fransa olmak üzere birçok ülkeden misafirlerimiz var. Daha önce İspanya’ya gittiğimde davet etmiştim. Çok memnun kaldılar. Deve güreşinden elde edilen gelir İncirliova Belediyespor’a verilecek. Kendimde sporun içinden geldiğim için spora değer ve destek veriyoruz” dedi.

Deve Güreşi Festivaline Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Ali Çankır, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncer, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Yenipazar Belediye Başkanı M. Yüsran Erden, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

