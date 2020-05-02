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İncirliova’da 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi

AYDIN HABERLERİ  | 02.05.2020 23:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşlı ve engelli aylığı alan 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık ve engelli aylığı yardımı ödemeleri başladı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşlı ve engelli aylığı alan 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık ve engelli aylığı yardımı ödemeleri başladı. İncirliova’da Kovid-19 salgını dolayısıyla 5-9 Mayıs 2020 tarihlerinde ödenmesi planlanan ödemeler bugün PTT ve kolluk güçleri tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek yapıldı.
Halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin önüne geçmek için maske ve eldiven kullanarak sosyal mesafeyi de koruyan ekipler, toplamda 580 vatandaşın ikametine ödemelerini ulaştırdı.

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