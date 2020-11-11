YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İncirliova’da “Atatürk Fotoğrafları Sergisi” Devam Ediyor

İncirliova’da “Atatürk Fotoğrafları Sergisi” Devam Ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova İlçesi Belediye Binası önünde 10 Kasım Atatürk’ü anma haftası kapsamında gerçekleşen fotoğraf sergisi devam ediyor.Aydın Atasını anmaya devam ediyor.

Aydın’ın İncirliova İlçesi Belediye Binası önünde 10 Kasım Atatürk’ü anma haftası kapsamında gerçekleşen fotoğraf sergisi devam ediyor.
Aydın Atasını anmaya devam ediyor. İncirliova Belediyesi’nin düzenlediği, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıl dönümü nedeniyle belediye binası önünde Atatürk’e ait fotoğraflar sergilenmeye devam ediyor.
Belediye hizmet binası önünde 10 Kasım Atatürk’ü anma haftası kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’e ait fotoğrafların yer aldığı Atatürk Fotoğrafları Sergisi halkın beğenisini topladı.
Türk ve Azerbaycan bayraklarının gölgesi altında yapılan Atatürk Fotoğrafları Sergisi önünde vatandaşların hatıra fotoğrafı çektikleri görüldü. Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinlik bugün mesai saati bitimine kadar devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
12:58
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Atasoy Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.