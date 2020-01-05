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  4. İncirliova'da "deve güreşi festivali" ilgi gördü

İncirliova'da "deve güreşi festivali" ilgi gördü

AYDIN HABERLERİ  | 05.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

İncirliova'da "deve güreşi festivali" ilgi gördü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 34. Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi.

İncirliova Belediyesince İstiklal Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen festivalde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 180 deve boy gösterdi.

Girişlerin biletli olduğu etkinlikte, havanın soğuk olmasına rağmen binlerce kişi alanı doldurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve bazı ilçe belediye başkanları da güreşleri izleyip seyircileri selamladı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, festivali bu yıl belediyenin spor kulübü yararına gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu arada Avrupa Komisyonu PRIMA Programı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi" kapsamında ilçede bulunan 9 ülkeden 17 kişi de güreşleri izledi.

Gazetecilere açıklama yapan projenin Türkiye'deki paydaşı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, yabancı konuklardan bazılarının ilk kez deve güreşi izlediğini, organizasyonu beğendiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
DEVE Festival Güreş

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