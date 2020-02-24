YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İncirliovalı taksicilerin durak sorununu Başkan Kaya çözdü

İncirliovalı taksicilerin durak sorununu Başkan Kaya çözdü

AYDIN HABERLERİ  | 24.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya taksicilerin kendisine iletilen durak sorununu çözerek taksicilerin takdirini kazandı.Aydın’ın İncirliova ilçesinde taksiciler uzun yıllardır durakları olmadan hizmet vermesi sorununu Başkan Kaya’ya iletti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya taksicilerin kendisine iletilen durak sorununu çözerek taksicilerin takdirini kazandı.
Aydın’ın İncirliova ilçesinde taksiciler uzun yıllardır durakları olmadan hizmet vermesi sorununu Başkan Kaya’ya iletti. İncirliova Belediyesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nın Aydın İzmir Karayolunun çıkış kısmına taksi durağı konulmasıyla yıllardır istedikleri duraklarına kavuşan taksiciler Başkan Kaya’ya teşekkür etti.
Uzun zamandır sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Taksici Turgay Kocabay, "Yıllardır yağmurda yaşta bekleyecek bir durağımız olmadan çalıştık. Bu zamana kadar hiçbir belediye başkanı bu durağı yapmadı. Aytekin Başkanımızdan Allah razı olsun, talebimizi yerine getirdi, sorunumuzu çözdü. Taksici arkadaşlarım adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Durağın taksici esnafına hayırlı olmasını dileyen Başkan Kaya ise "Şoför esnafımız yağmur çamur, gece gündüz demeden İncirliova halkına hizmet veriyor. Taksicilerin bir durak merkezlerinin, bekleme yerlerinin olmaması İncirliova için büyük bir eksikti. Durakları şoför kardeşlerimize hayırlı olsun. İncirliova halkının menfaatine olacak her türlü çalışmayı yapmaya, sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Kaya’ya taksi durağını ziyareti sırasında Başkan Yardımcısı Mehmet Güler ile Meclis Üyesi Murat Şayık eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu

Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu

İstanbul’da fırtına uyarısı

İstanbul’da fırtına uyarısı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:41
Öğle
13:27
İkindi
16:32
Akşam
19:03
Yatsı
20:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Güney Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Melisa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.