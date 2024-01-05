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İncirliova’nın yeni deve güreşi alanı bölgenin gözdesi olacak

05.01.2024 09:08 | Son Güncelleme:
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Deve güreşlerinin başkenti olarak bilinen İncirliova’da 6 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan, 37. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali için Nuri Deveci Deve Güreşi Alanı’nda yapılan hazırlıklarda sona gelindi.

İncirliova’nın yeni deve güreşi alanı bölgenin gözdesi olacak

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ilçenin yeni deve güreşi ve festival alanında incelemelerde bulundu. Önceki yıllarda hazineye ait alanda gerçekleşen deve güreşi festivali, alanın eğitim yatırımları kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle, bu yıl yeni bir alanda yapılacak. İncirliova Belediyesi tarafından 50 dönüm arazi üzerine inşa edilen yeni deve güreşi ve festival alanı uzun yıllar ilçeye hizmet verecek. Bin 600 kamyon toprak ve kum kullanılarak zemin dolgusu ve seyirci terasları oluşturulan yeni deve güreşi ve festival alanında 4 aydır devam eden çalışmalarda sona gelindi. İçerisinde 5 bin metrekare seyirci alanı, 10 bin metrekare güreş alanının yanı sıra 10 bin metrekare otopark ve 15 bin metrekare mesire alanının da bulunduğu bölgenin en büyük festival alanlarından birine sahip olacak olan İncirliova’da ‘Deveci Başkan’ lakaplı Başkan Kaya, hazırlık çalışmaları ile bizzat ilgilendi.

“İNCİRLİOVA’YA KALICI BİR ARENA KAZANDIRDIK"

İçerisinde birçok sosyal faaliyet alanının bir arada bulunduğu yeni deve güreşi ve festival alanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, “İncirliovamıza çok güzel olmasının yanı sıra, uzun yıllar hizmet edecek kalıcı bir arena kazandırdık. 4 aydır devam eden çalışmalar sonunda bin 600 kamyon toprak ve kum kullanılarak zemin dolgusu ve seyirci terasları oluşturulan yeni deve güreşi ve festival alanımızı 6 Ocak Cumartesi günü düzenleyeceğimiz 37. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivalimize yetiştiriyoruz. Burası vatandaşlarımızın gelip piknik yapabilecekleri mesire yeri, daylak güreşi, boğa güreşi alanı, etrafında rahvan atları koşu alanı, deve güreşi ve festival alanı ile birlikte son derece kullanışlı kompleks bir yer oldu. İlerleyen dönemlerde çok daha geniş ölçekte kullanımına ilişkin yapacağımız yeni çalışmalar ile İncirliovamıza uzun yıllar hizmet edecek bir yeri vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Arenamızın ismi de ilçemizin en eski devecilerinden, bu kültüre büyük hizmetleri olmuş İncirliovamızın sevilen sayılan ismi çok değerli büyüğümüz Nuri Deveci Güreş Alanı oldu. Bu vesileyle ilçemizde devecilik kültürünün bugünlere kadar gelmesinde emeği geçmiş tüm devecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olanlara sağlık dilerken ebediyete uğurladıklarımızı saygı ile anıyorum” ifadelerine yer verdi.

“MUHTEŞEM BİR FESTİVAL OLACAK”

İlçede 37. si düzenlenecek olan, Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali’ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, “Devecilik kültürü İncirliovamızın en önde gelen kültürlerinden biri. Bu kültür bize atalarımızdan yadigâr. Devenin doğduğu yer burası. Deve ile ilgili sucuğundan sütüne, çulcusundan hatapçısına ne ararsanız İncirliovamızda var. Bu kültür burada yaşıyor. İncirliovamızın deve güreşleri her zaman çok güzel olur. Bu yılda güreş severler, ilçemizde en iyi develerin kıran kırana güreşeceği muhteşem bir festival izleyecekler. 6 Ocak Cumartesi günü yapacağımız yeni yılın ilk deve güreşlerine tüm halkımızı bekliyorum” dedi.

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Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:19
İkindi
15:49
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

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