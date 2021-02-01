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İndirim sevdası, koronayı unutturdu

01.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde bir mağazada düzenlenen indirim kampanyasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, koronavirüse adeta davetiye çıkardı.Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler sıkı bir şekilde devam ederken Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir mağazada kampanya yapılması üzerine vatandaşlar, mağazaya akın etti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir mağazada düzenlenen indirim kampanyasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, koronavirüse adeta davetiye çıkardı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler sıkı bir şekilde devam ederken Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir mağazada kampanya yapılması üzerine vatandaşlar, mağazaya akın etti. Mağaza önünde uzun süreli kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi unutmaları ise adeta koronaya davetiye çıkardı. Yaşanan kuyruğu gören duyarlı vatandaşlar ise mağaza yönetimi ve sosyal mesafeyi unutan vatandaşlara tepki gösterdi. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyrukta zaman zaman da sıra tartışmaları yaşandı.

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