İndirimlerle birlikte kimlik avı saldırıları artıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, Asya ülkelerinde aktif satışın yoğun olduğu Bekarlar Günü'nü (11 Kasım) hedefleyen e-ticaretle ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinde artış tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, ilk olarak Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan Bekarlar Günü indirim festivalinde bazı en iyi e-ticaret fırsatları önceden duyuruluyor. Bu durumu fırsat bilen siber saldırganlar, kimlik avı dolandırıcılığı ve spam ile indirim peşindeki kullanıcıları hedefleyerek e-posta şifrelerinden bankacılık uygulamalarına kadar kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor.

Satış promosyonlarının "11/11"den birkaç hafta önce başlamasıyla dolandırıcılar da harekete geçiyor. Araştırmacılar, tatil öncesinde kimlik avı dinamiklerinin nasıl göründüğüne dair bir görünüm elde etmek için 2019'da neler olduğunu tekrar gözden geçirdi. Bekarlar Günü'nden birkaç hafta önce, 2019'un ekim sonu ve kasım başında finansal kimlik avı tespitlerinin analizi; tatil yaklaşırken kimlik avı girişimlerinin sayısının önemli ölçüde arttığını, 28 Ekim'de 803 bin tespitle zirve yaptığını ve hafta boyunca ek saldırıların zirveye çıktığını gösterdi. Bu dönemdeki ortalama tespit sayısı, Eylül-Ekim 2019 ortalamasına göre yüzde 21 yükselerek 554 bin oldu.