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İnebolu’da aynı gün çıkan 2 ayrı yangın korkuttu

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.09.2020 18:15 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda ve bir köyde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre İnebolu ilçesinde bağlı Beyler Köyü’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda ve bir köyde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre İnebolu ilçesinde bağlı Beyler Köyü’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnebolu Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonrasında tamamen söndürülen yangında ormanlık zarar gördü. Ormanlık alanın ardından yaklaşık 1 saat sonra ise Uğrak Köyü Musrat Mahallesi’nden bir evin bahçe kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen İnebolu Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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