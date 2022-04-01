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İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı

01.04.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, hava sıcaklığının artması sonucu karların hızla erimesiyle Zarbana Çayı'nda su yükseldi.

Çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Çaydüzü ve Özbaşı köylerine ulaşımı sağlanan geçici köprü su altında kaldı. Köprüden geçemeyen araçlar geri döndü.

Çaydüzü Köyü Muhtarı Yaşar Kumcu, AA muhabirine, 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprünün, yükselen su altında kalması sonucu köylerinin ulaşıma kapandığını söyledi.

Özlüce İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 5 öğrenciyi Çaydüzü köyüne götüren servisin, dün akşam köprüden geçemeyince geri dönmek zorunda kaldığını belirten Kumcu, "Öğrencilerimizi İnebolu ilçe merkezinde misafir ettik. Bugün yeniden okullarına gittiler." dedi.

Menfezler kumla dolduğu için suyun köprünün üzerinden aştığını belirten Kumcu, köprünün ulaşıma açılması için su seviyesinin düşmesini beklediklerini kaydetti.

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