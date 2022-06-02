YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler

İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler

02.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler

Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya cephane sevkiyatında kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik İstiklal Yolu, 3 kişilik ekip tarafından yürünecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Arda Durmaz, Ankara Kalaba İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni İbrahim Karakaya ve yurt dışında aşçılık yapan Halil Can Durmaz, İstiklal Yolu'nun başlangıç noktası olan İnebolu ilçesinden yola çıktı.

Durmaz, AA muhabirine, İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nun tüm rotasını yürüyeceklerini söyledi.

Yürüyüşe İstiklal Yolu'nun başlangıç noktası İnebolu Türk Ocağı binası önünden başladıklarını belirten Durmaz, "Bugün ilk günümüz. 12 gün sonra inşallah Allah'ın izniyle Ankara'ya varmayı planlıyoruz. Milli Mücadele için, ülkemiz için çok önemli bir rota. Gelecek nesillere, şu anki nesillere tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Birçok kişinin İstiklal Yolu rotasını bilmediğini ifade eden Durmaz, "Belki buradan gelen lojistik destek olmasaydı Milli Mücadele kazanılamayabilirdi. Burada Anadolu insanı çok kadim, çok önemli cefakarlıkları var. Bunların bilinmesini istiyoruz. Bunların yazılmasını istiyoruz. Biz de bu rotayı yürüyerek bir farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Durmaz, "Bu yürüyüşü tüm şehitlerimiz, gazilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve geçen yıl vefat eden kızım Zeynep Alya Durmaz'a ithafen yapıyoruz. Tüm öğrencilerimize bunu anlattık. Çok heveslendiler. Seneye çok büyük bir katılımla yürüneceğini düşünüyoruz. Bir proje dahilinde yaptığımızda rehberler eşliğinde, tarihi anlatanlar eşliğinde yaptığımızda daha iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakaya da "Bu yürüyüşümüze genç nesillere örnek olmak ve İstiklal Yolu'nun tanıtımına katkıda bulunmak için başlıyoruz. Bu yürüyüşü tam güzergah olarak ilk defa Türkiye'de biz yapmış olacağız. Amacımız, bu yolun tarihsel önemini, İnebolu'nun tarihsel önemini, bu yolun tarihsel önemini bir kez daha genç nesle aktarmak." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta "Yazılım Hareketi" başladıKastamonu, Çankırı ve Sinop'ta "Yazılım Hareketi" başladı
Kastamonu'da inşaattan düşen işçi öldüKastamonu'da inşaattan düşen işçi öldü
Anahtar Kelimeler:
Ankara İnebolu

Kastamonu Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:09
Sabah
05:07
Öğle
12:48
İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
22:08
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.