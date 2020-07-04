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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban mali hizmetler personeliyle buluştu

BURSA HABERLERİ  | 04.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan birim ziyaretleri kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.Belirli zaman dilimlerinde farklı birimlere yönelik personel ziyaretleri gerçekleştiren Belediye Başkanı Alper Taban, Cuma günü bu ziyaretler kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan birim ziyaretleri kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.
Belirli zaman dilimlerinde farklı birimlere yönelik personel ziyaretleri gerçekleştiren Belediye Başkanı Alper Taban, Cuma günü bu ziyaretler kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Meclis toplantısında gerçekleşen buluşmada, sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi. Personel buluşmasında Mali Hizmetlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Mali Hizmetler Müdürü Vural Özer ile müdürlük personeli hazır bulundu.
Ziyarette İnegöl ve İnegöl Belediyesi’nin hizmetleri üzerine istişareler yapıldı. Şehrin ortak akılla yönetilmesinde personelin eksikleri tespiti ve sunacağı önerilerin önemine dikkat çekildi. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’nin tüm personellerinin şehri bir adım daha ileri taşımak adına gösterdiği özveriyi gördüklerini ve bunun sürdürülebilir olması adına adımlar attıklarını kaydetti. Başkan Taban, yapılan özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederken, aynı zamanda personelin fikir, görüş ve önerilerini de dinledi.

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