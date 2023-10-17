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İnegöl Belediyesi konserleri iptal edildi

17.10.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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İnegöl Belediyesi’nin 22 Ekim’de gerçekleştireceği Cerrah Fasulye Şenliği ile 29 Ekim’de yapılması planlanan Retrobüs ile 29 Ekim Cumhuriyet Konseri, Filistin’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle iptal edildi.

İnegöl Belediyesi, Filistin’de İsrail’in saldırılarıyla yaşanan insanlık dramı ve bölgede devam eden endişe verici gelişmeler nedeniyle kültür sanat etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizde 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan 3. Cerrah Fasulye Şenliği ve Rumeli Semih Konseri ile Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilecek olan Retrobüs ile 29 Ekim Cumhuriyet Konseri Filistin’de devam eden savaş durumu ve yaşanan insanlık dramı nedeniyle iptal edilmiştir.”

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