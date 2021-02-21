YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor

İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor

21.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilik ve inovasyon adına adımların atılmasında ciddi anlamda destek sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tamamıyla genç kadrodan oluşan Baykoca proje takımının 3 farklı alanda yarışacağı TEKNOFEST 2021 başvuru çalışmalarını yerinde inceledi.21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışlarında İnegöl Belediyesi’ni üç farklı alanda temsil edecek olan Baykoca Elektrikli Gezi Aracı Takımı, Fezakadı Drone Takımı, İstikba Roket Takımı ekipleri, projelerinin Ar-Ge çalışmalarına Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam ediyor.

Yenilik ve inovasyon adına adımların atılmasında ciddi anlamda destek sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tamamıyla genç kadrodan oluşan Baykoca proje takımının 3 farklı alanda yarışacağı TEKNOFEST 2021 başvuru çalışmalarını yerinde inceledi.
21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışlarında İnegöl Belediyesi’ni üç farklı alanda temsil edecek olan Baykoca Elektrikli Gezi Aracı Takımı, Fezakadı Drone Takımı, İstikba Roket Takımı ekipleri, projelerinin Ar-Ge çalışmalarına Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hummalı çalışmalarına devam eden proje takımlarının Ar-Ge sürecine eşlik ederek, projeler hakkında bilgi aldı.
Gençlerin heyecanına ortak olan ve burada bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başarının anahtarının çok çalışmak olduğunu ifade etti. Başkan Alper Taban açıklamasının devamında, ‘’Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Gelecekte bunu daha iyi anlayacaksınız. Akranlarınız hoşça vakit geçirirken biz o zamanlar bir şeyler yapma çabası içerisindeydik diye ifade edersiniz. Ben bunu kendi evladım dâhil olmak üzere söylüyorum. Çok çalışan başaracaktır Allah’ın izniyle. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Fikir ve kanaatlerinizi bizlerle lütfen paylaşın. Bizim hiç durmadan üretiyor olmamız lazım. Hiç durmadan yenilikleri arıyor olmamız lazım. Çünkü yeni düşünce ve akıllara ihtiyacımız var. Biz ekibimizi donanımlı insanlarla oluşturursak bir bu kadar daha güzel işler çıkacağına inanıyorum. Burada bir çırpıda saydığınız üç dört tane konu var. Ayrıca konu başlığı olarak çalıştığınız konular da var. Benim çabamdan ne olur demeyin sizin çabanızla başlıyor bütün her şey. O çabalar ortak bir sinerjiye ve ortak bir paydaya dönüşüyor. Sizlere güveniyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel projeler üretemeye devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Konuşma sonrası ekipler hazırladıkları projelerin sunumunu yaparak, TEKNOFEST 2021 başvurularını tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
13:22
İkindi
16:23
Akşam
18:53
Yatsı
20:11

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “İhracatçımızı dövizdeki fiyat istikrarsızlığına karşı korumalıyız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “İhracatçımızı dövizdeki fiyat istikrarsızlığına karşı korumalıyız”

Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı oluşuyor

Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı oluşuyor

Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu

Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu

Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, imalat başladı

Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, imalat başladı

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ne rekor başvuru

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ne rekor başvuru

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.