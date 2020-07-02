İnegöl Belediyesi yüzme havuzu hizmete giriyor

İnegöl Belediyesi yüzme havuzu, cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta 18 yaş ve üzerine açılacak havuz, pandemi süresince belirli kurallarda çerçevesinde hizmet sunacak.

Kısa bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Botanik Park yanındaki İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzu, 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü itibariyle kapılarını açıyor. Pandemi sürecinde belirli kurallar dahilinde hizmet verecek olan havuz, pazartesi günleri kapalı olacak. Hafta içi dört gün belirli saatlerde bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere hizmet sunacak. Hafta sonları ise Cumartesi günleri tüm gün bayanlara, Pazar günü de tüm gün erkeklere hizmet verecek. Hafta içi akşam saatlerinde ise sadece aboneler faydalanacak.

18 yaş sınırı

Pandemi sürecinde alınan tedbirler gereği yayınlanan genelge kapsamında 18 yaş ve üzeri vatandaşlar havuzdan faydalanacak. 18 yaş altı için ise sadece lisanslı veya milli sporcular antrenman için kullanacak. 18 yaş altının da kullanımıyla ilgili yeni bir genelge olması durumunda, kamuoyu bilgilendirilecek.

Havuz bay ve bayan ayrı olarak hizmet sunacak. Pazartesi günleri kapalı olacak havuz, haftanın 6 günü açık kalacak. Sabah 08.00’dan akşam 22.00’a kadar açık olacak havuz, gruplar halinde 2’şer saat kullanılacak. Salı günleri sabah 08.00-10.00 arası birinci grup bay, 10.00-12.00 ve 12.00-14.00 arası ikinci ve üçüncü grup erkekler havuzu kullanacak. 14.00-16.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde de en fazla 25’er kişilik iki grup bayan havuzu kullanabilecek. Akşam 18.00-22.00 arasında da sadece abonelere hizmet verilecek. Aboneler de havuzda 1’er saat kalabilecekler. Salı günü 18.00’dan 22.00’a kadar bayan aboneler havuzu kullanacak. Çarşamba günü sabah 08.00’da bayanlarla başlayacak havuz kullanımı, 14.00 seansıyla birlikte erkeklerle devam edecek. Çarşamba akşamı da erkek aboneler havuzu kullanacak. Perşembe günü Salı gününün programı uygulanacak. Cuma günü de Çarşamba günüyle aynı şekilde olacak. Cumartesi günü 09.00 itibariyle açılacak olan havuz, yine 2’şer saatlik gruplarla akşam 22.00’a kadar açık kalacak. Cumartesi günü tüm gün bayanlar, Pazar günü de aynı şekilde tüm gün erkekler havuzu kullanabilecek. Hafta sonu gün içerisinde sadece 14.00-16.00 arasında havuz kapalı olacak.

Maksimum 25 kişi

Pandemi tedbirleri kapsamında havuza her iki saatlik grupta en fazla 25 kişi olmak kaydıyla vatandaşlar girebilecek. 25 kişinin üzeri kabul edilmeyecek. Havuza günlük girişlerde görevliler tarafından pandemi tedbirleri kapsamında bir form doldurularak vatandaş tarafından imzalanacak. Bone kullanımı ise zorunlu olacak. Havuzun fiyat tarifesi de belli oldu. Günlük girişlerde yetişkin 30 TL’ye, öğrenci ise 15 TL’ye havuza girecek. Aylık abonelikler ise 150 TL olarak açıklandı.

