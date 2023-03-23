YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl Belediyesi’nde 50 üreticiye 250 arı kovanı

İnegöl Belediyesi’nde 50 üreticiye 250 arı kovanı

23.03.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl Belediyesi, endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan ve bu özelliği ile bal üretimiyle dikkat çeken İnegöl’de arı yetiştiricilerini desteklemek adına 250 adet arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi’nde 50 üreticiye 250 arı kovanı

Kovan dağıtımı öncesi “Bal arısı sağlığı ve güvenliği” konusunda da seminer gerçekleştirildi.

Güçlü bir sanayi şehri olan İnegöl, aynı zamanda bereketli topraklarıyla kaliteli bir tarım şehri. Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip şehir, bu yönüyle de aynı zamanda iyi bir bal üretim şehri. İnegöl’de çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur ve akasya karışımı bal üretimi yapılıyor. İlçede Tarım Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı 257 resmi arıcılık yapan üretici bulunurken, hali hazırda ise 25 bin dolayında arı kovanı olduğu biliniyor.

KOVAN DAĞITIMI ÖNCESİ SEMİNER DÜZENLENDİ

İnegöl Belediyesi, bal üretimi ve arıcılık konusuna destek vermek adına bugüne kadar 83 arıcıya kovan dağıtımı gerçekleştirdi. Bugün de 50 üreticiye 5’er adet olmak üzere toplamda 250 kovan dağıtımı yapıldı. 11.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen kovan dağıtımına, arı üreticilerinin ilgisi yoğun oldu. Arı yetiştiricileri ve bal üreticileri birlik temsilcilerinin de katıldığı programda, kovan dağıtımı öncesi Doç. Dr. Mesut Ertan Güneş ve
Prof. Dr. Levent Aydın tarafından da seminer gerçekleştirildi.
Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Kavas, “Belediyelerimizle birlikte arıcılarımıza bu tür seminerler ve kovan destekleriyle katkı vermeye devam edeceğiz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu ise “Bursa Bal Üreticileri Birliği olarak 18 Ocak itibariyle Bursa’nın ilçelerinde kuruluşumuzu tamamladık. Üye kayıtlarımız devam ediyor. İnşallah birlikte çok güzel projelere imza atacağız” ifadelerinde bulundu.
“Tarım ve hayvancılık noktasında güzel işler yaptık”
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da “Bugün çok önemli bir iş yapıyoruz. Bu dönem açıkçası tarım ve hayvancılık noktasında güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunu yaparken de kendi kafamıza göre değil de sahayı dinleyerek, sizlerden gelen talepler üzerine bir şeyler yapmak istedik. Ben özellikle şehrimizde arıcılıkla ilgili bir birlik kurulmasına da çok sevindim. Çünkü arının önemi ve kıymetini de biz sizlerle birlikte anlamış oluyoruz. Belki arıların insanlara ihtiyacı yok ama bizim insanlar olarak arıya ve doğaya ihtiyacımız var. Bugün bu konuyu hem bir seminer boyutuyla hem de yine kovan desteği vererek arıcılarımıza farkındalığı arttırmak adına çalışmamız olacak” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban’ın ardından seminere geçildi. Doç. Dr. Mesut Ertan Güneş ve Prof. Dr. Levent Aydın tarafından “Bal Arısı Sağlığı ve Biyogüvenlik” ile “Arıcılıkta Temel Hijyenik Uygulamalar- Bal ve Polen Üretimi” konularında seminer verildi. Program sonunda arı yetiştiricilerine kovanları takdim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmangazi’den deprem bölgesine 4 bin kişilik iftar sofrasıOsmangazi’den deprem bölgesine 4 bin kişilik iftar sofrası
Mersin Uluslararası Limanının genel müdürü Ajay Kumar Singh olduMersin Uluslararası Limanının genel müdürü Ajay Kumar Singh oldu
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulunduAntalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
13:16
İkindi
16:42
Akşam
19:25
Yatsı
20:44
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.