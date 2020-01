İnegöl, İnegölspor için tek yürek

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele veren temsilcimiz İnegölspor’un mali durumunu iyileştirmek adına İnegöl protokolü bir araya gelerek destek çağrısı yaptı.

İnegöl’ün önemli değerlerinden biri olan İnegölspor için tüm İnegöl tek yürek. TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele veren İnegölspor’un mali durumunu iyileştirmek adına İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde Çarşamba günü basın toplantısı düzenlendi. Belediye Encümen Salonunda düzenlenen basın toplantısına; Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegölspor Başkanı Münür Kanar katıldı.

"Yıl sonuna kadar 2 milyon lira lazım"

Toplantı da bir açıklama yapan İnegölspor Başkanı Münür Kanar, “Bu toplantı için Kaymakamımıza, Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza ve İTSO Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnegölspor, İnegöl’ün güzide markası. Bugün yapılacak olan toplantı, inşallah hayırlara vesile olur. Mali anlamda sıkıntımız vardı. Onun için toplantı talebinde bulunduk, onlar da kırmadı. Ödemelerimizi yapıyoruz. 3 milyon 192 bin lira ödeme yaptık. 478 bin lira futbolcular indirim yaptı. 2 milyon lira yıl sonuna kadar bize lazım olan para. İnşallah bu parayı hep beraber buluruz” dedi.

"Katkı sağlamak görevimiz"

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “Konumuz İnegölspor. Her zaman söylediğimiz gibi İnegölspor, İnegöl’ün en değerli markalarından biri. Bunun yanında sosyal hayatta şehrimizin, halkımızın bir araya gelmesine de vesiledir. Biz iş dünyası olarak daha önce desteklediğimiz gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ben buradan sanayicimize, ticaret erbabımıza seslenmek istiyorum; bu şehirde kazanan insanlar olarak, şehrin markalarına da katkı sağlamak görevimizdir. Cumartesi günü başlayacak olan 2. yarı maçlarında da İnegölspor’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

"Tüm şehrin destek vermesini bekliyoruz"

Belediye Başkanı Alper Taban, güzel bir birliktelik için bir araya geldiklerini ifade ederek “Tüm yöneticilerimizle bir arada olmak, ayrı bir mutluluk. Belki de benzer duyguları ifade edeceğiz ama işin özünde İnegölspor’u konuşacağız. Her şehrin değerleri, markaları, takımları var. Bizim için de İnegölspor değerli. Futbol ülkemizin popüler bir sporu. Köklü bir kulübümüz var. 1950’lere dayanıyor. Göğsümüzü kabartan işler yapıldı. Geçmiş başarıların tekrarını istiyoruz. Çok değerli oyuncular yetiştirdik. İnşallah bunların sayısını da arttıralım. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün burada toplanmamızın nedeni İnegölspor’umuzun sürdürülebilir şekilde desteklerini sağlamak. Topyekûn bir harekete, tabana yayarak bunu yapmak istiyoruz. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak görelim istiyoruz. 11 bin esnaf ve sanayicimiz var. Kurumlar vergisinde iyi durumda olan kurumlarımız var. Onlar her daim desteklemişlerdir. 6-7 milyon TL bandında bütçesi olan bir takımımız. Hem altyapıyı önemseyeceğiz hem de kulübümüz önce 1. Lige, sonra da Süper Lige çıkarma adına çalışacağız. Türk futbolunda işler iyi gitmiyor. Büyük kulüplerin ciddi borçlar altında olduğunu görüyoruz. Bu konuda sıkıntılar her yerde var. İnegöl’de Münür Başkanımız borçları azaltma adına çalışmalar yapıyor. Sıralama olarak iyi durumdayız, Play-Off’u konuşuyoruz. Daha iyi yerlerde de olabiliriz. Tüm şehrin takımımıza destek vermesini, sahiplenmesini arzu ediyoruz. Sanayicilerimizle, iş adamlarımızla irtibata geçeceğiz. Desteğimiz devam edecek” dedi.

"Destekliyoruz, desteklemeye devam ediyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “İnegölspor için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2. Ligde bizleri en iyi şekilde temsil eden takımımızın daha iyi yerlerde olmasını, Gökhan Güleç’lerin, Ayhan Akman’ların, İsmail Güldüren’lerin daha fazla çıkmasını istiyoruz. Destekliyoruz, desteklemeye devam ediyoruz. İnegöl’ü seven herkesin de desteğini vereceğini ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.