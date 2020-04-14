YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl Kemalpaşa Mahallesi’nde otopark ve kaldırım çalışmaları sürüyor

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi’nde otopark ve kaldırım çalışmaları sürüyor

BURSA HABERLERİ  | 14.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde 10 araçlık mahalle otoparkı ile bazı bölgelerde kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor.Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, havaların ısınmasıyla beraber yapım işlerine hız verdi.

İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde 10 araçlık mahalle otoparkı ile bazı bölgelerde kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor.
Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, havaların ısınmasıyla beraber yapım işlerine hız verdi. Bu kapsamda Kemalpaşa Mahallesinde yoğun bir çalışma başlatıldı. Otopark ve kaldırım düzenlemelerinin yapıldığı bölgede, Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde 10 araçlık otopark yapımı sürüyor. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği Kemalpaşa Mahallesi’nde ayrıca 1. Kanarya Sokak ve Soyuak Sokak’ta da toplamda 12 binayı kapsayan kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor. Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapalı çarşı girişinde de dubaların yenilenmesi ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Alanyurt bölgesinde Yeni Mahalle Menekşe Caddesinde ise çöp konteyner için cep yapılması çalışması sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Bursa Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:09
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:12

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Beyoğlu Eczanesi
Nilufer
Çiğdem Eczanesi
Osmangazi
Ekrem Eczanesi
Yildirim
Hayat Eczanesi
Yildirim
Karataş Eczanesi
Osmangazi
Merkez Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Nurver Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İha’dan Ak Parti Ve Mhp’ye Ziyaret

İha’dan Ak Parti Ve Mhp’ye Ziyaret

Karısını porno yıldızı sanınca

Karısını porno yıldızı sanınca

Böyle tecavüz olayı görülmedi!

Böyle tecavüz olayı görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.