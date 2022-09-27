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İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi

27.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Almanya'da gerçekleştirilen Bad Salzuflen MOW Fuarı'na 8 üye firma ile katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren firmalar, Bad Salzuflen kentinde 5 gün süren fuarda 500 metrekareye yakın alanda ürünlerini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aybil, Almanya'nın hem kendisinin hem de etki alanının pazar büyüklüğü bakımından 15 milyar avroya yakın mobilya ithalatı hacmine sahip olduğunu bildirdi.

MOW Fuarı'nın da bu ticaretin gerçekleştiği en önemli arenalardan biri olduğunu belirten Aybil, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl ilk kez bu fuara katılım göstermiş ve memnun ayrılmıştık. Bu yıl ikinci kez üyelerimizle bu fuarda yerimizi aldık. Bu sene de katılımcı üyelerimiz fuardan mutlu dönüyorlar. Pazarların daraldığı günümüzde hem coğrafi olarak hem gümrük avantajları olarak Avrupa sırtımızı dönemeyeceğimiz bir pazar. Özellikle pandemi sonrası dağılan tedarik zinciri alıcılara yeni tedarikçiler bulma konusunda bir zorunluluk getirdi. Burada Polonya ilk akla gelen ülke fakat onların da kapasitesinin üzerinde bir talep söz konusu. Ülke olarak önüne çıkan fırsatı değerlendirmek zorundayız. Fırsat önümüze geldi ve hepimiz farkındayız ama bu fırsatın kaçmaması için ürün, ambalaj, üretim kapasitemizi bu fırsatı yakalayacak konuma getirmeliyiz. Aksi halde önümüze gelen bu fırsatı kaçırabileceğimizin de farkında olmalıyız."

Bu sene Dubai'de de bir fuarda yer aldıklarını hatırlatan Aybil, kasım ayında Moskova Mebel ve aralıkta Hindistan Delhi IIFF fuarlarına katılmayı planladıklarını aktardı.

Fuar organizasyonlarını gelecek yıl da sürdüreceklerini kaydeden Aybil, "Daha fazla üyemizin bizimle fuarlara gelmesi ve daha güçlü sunumlara beraberce imza atması en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.

Osman Aybil, Bad Salzuflen MOW Fuarı'na katılımlarından dolayı söz konusu firmaların yöneticilerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
İnegöl fuar mobilya

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