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İnegöl’de 43 metre uzunluğundaki üst geçit haziranda hizmete giriyor

BURSA HABERLERİ  | 08.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

İnegöl’de son dönemlerde yapılan okullarla öğrenci sirkülasyonunun ortaya çıktığı Metal Sanayi Kavşağı bölgesinde, yayaların güvenli geçişini sağlamak adına 43 metre uzunluğunda yaya üst geçidi yapılması çalışmaları sürüyor.

İnegöl’de son dönemlerde yapılan okullarla öğrenci sirkülasyonunun ortaya çıktığı Metal Sanayi Kavşağı bölgesinde, yayaların güvenli geçişini sağlamak adına 43 metre uzunluğunda yaya üst geçidi yapılması çalışmaları sürüyor. 1 buçuk milyonluk üst geçidin 15 Haziran’a kadar tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.
İnegöl’de yeni yerleşim yerleri ve yeni yaşam alanlarının oluşmasıyla yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Vatandaşların rahat bir yaşam sürebilmesi adına İnegöl Belediyesi çalışmalarını ve projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle son 10 yılda İnegöl’ün hızlı gelişen bölgelerinden olan Alanyurt bölgesinde, eğitim kurumlarının sayısı arttı. Sinanbey Mahallesi 1. Cadde, Ertuğrulgazi Mahallesi Özkervan Sokak ve Alanyurt Caddesinin kesiştiği bölgede 3 okulun hizmete girmesiyle, bu bölgede öğrenci ve yaya sirkülasyonu da oldukça artış gösterdi. Okulların eğitime başlamasıyla beraber sabah ve akşam saatlerinde çok fazla yaya sirkülasyonu ortaya çıkmasıyla Metal Sanayi Kavşağı olarak adlandırılan Özdilek Köprülü Kavşağı bölgesinde yaya geçişleri için ciddi risk oluşmaya başladı.
Sinyalizasyon sistemine rağmen öğrenciler için tehlike arz eden kavşakta can ve mal kayıpları yaşanmaması için İnegöl Belediyesi harekete geçti. Sorumluluğu Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünde bulunan kavşakta İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yoğun talepleri doğrultusunda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce Yaya Üst Geçidi yapılması kararı alındı. Nisan ayında Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan 43 m uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde ve iki tarafında da asansör için kuleler bırakılacak şekilde dizayn edilen yaya geçidinin yapımı sürüyor.
Yaklaşık maliyeti 1 buçuk milyon TL olan üst geçidin devam eden çalışmalarını, Belediye Başkanı Alper Taban bugün yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alan Taban’a, 15 Haziran tarihine kadar çalışmaların tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

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