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İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı

23.02.2021 02:26 | Son Güncelleme:
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İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tatlı almak için markete giren vatandaşın aracını çalan kişi, kovalamaca sonunda yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde İsmail Kavaz, aracını yol kenarına park ederek tatlı almak için markete girdi. Anahtarı üzerinde ve çalışır halde bırakılan 16 Y 9338 plakalı aracı bir şahıs tarafından çalındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan araştırmanın ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre sonra yine aynı bölgede araçla gezen zanlı, polis ekiplerinin fark etmesi üzerine durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başlayan zanlının kullandığı araç, kovalamacanın ardından Hamidiye Mahallesi Aslanbey Sokak’ta önü kesilerek durduruldu.

Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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