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İnegöl’de bozulan asfaltlar yamalanıyor

BURSA HABERLERİ  | 22.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde yapılan 6 bin metrekalik tretuvar çalışmasının ardından bordür diplerinin asfalt yama çalışmalarına başladı.Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde asfalt yama çalışmalarının startını verdi.

İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde yapılan 6 bin metrekalik tretuvar çalışmasının ardından bordür diplerinin asfalt yama çalışmalarına başladı.
Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde asfalt yama çalışmalarının startını verdi. Bölgede son 1 ayda yapılan tretuvar çalışmaları sonrası bordür diplerine yapılan yama çalışmaları hummalı şekilde sürerken, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger bugün beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.
İnceleme sonrası açıklama yapan Fevzi Dülger, “Bugün Huzur Mahallemizdeyiz. Burada yaklaşık 1 aydır yapmış olduğumuz tretuvar çalışmalarının artık asfalt yama kısımlarına geldik. Arkadaşlarımız burada yaptığımız 6 bin metrekarelik tretuvar çalışmasının bordür diplerinin yama çalışmasına başladılar. İnşallah bu işlemlerimizi de bitirdikten sonra mahallemizdeki farklı farklı eksiklerimizle ilgili çalışmalarımız olacak. Eksiklerimizi bir bir gidermeye çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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