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İnegöl’de çıkan silahlı kavgada bir kişi tutuklandı

29.09.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Bursa İnegöl Devlet Hastanesi acil servis girişinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tutuklandı.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi’ndeki İnegöl Devlet Hastanesi acil servis girişinde meydana geldi. Acile hastalık nedeniyle tedavi olmaya gelen arkadaşlar Özcan K. (21) ve İsmail Uslu (20), muayene için sıra beklemeye başladılar. İki arkadaş arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail K. belindeki silahı arkadaşına doğrulttu. Özcan K., İsmail Uslu’nun elindeki tabancayı aldı. Kavgaya iki tarafın yakınları da dahil olunca arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı zorlukla sonlandırdı. Kavga sonucu Özcan K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Kavga eden 2 şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Sorgulaması tamamlanan İsmail Uslu Adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Aramızda küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. İstemeden üzerimdeki silahı çıkardım" dedi. İsmail U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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