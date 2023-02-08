İnegöl’de deprem fırsatçılığına geçit yok

2 günde özellikle yardım malzemesi satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü İnegöl genelinde herhangi bir aykırılığın tespit edilmediğini açıkladı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deprem sürecinde fahiş fiyat ve fırsatçılık yapanlara karşı ciddi bir mücadele başlattı. Denetimlerini sürdüren ekipler, 06-07 Şubat tarihlerinde ilçe genelinde sıkı bir denetim atağı gerçekleştirdi.

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Fahiş fiyat ve etiket denetimlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde Zabıta Müdürlüğümüz tarafından fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılmaktadır. 6-7 Şubat 2023 tarihinde yaptığımız denetimlerde özellikle deprem sürecinde halkımızın sıklıkla ihtiyaç duyduğu gıda ve kıyafet, elektrik eşyası gibi ürün satışlarına yönelik birçok sektörde denetimler yapılmıştır. Bu çerçevede market, hediyelik eşya satışı yapılan işyerleri ile milyoncu, medikal gibi çeşitli iş kollarında denetimler yapılmış, bu denetimlerde fahiş fiyat, etiket, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve benzeri konularda denetimler gerçekleştirilmiştir. İlçemiz genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir aykırılık tespit edilmediğini belirtir, duyarlı İnegöl esnafımıza teşekkür ederiz. Denetimlerimiz devam etmektedir.”



