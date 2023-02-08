YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl’de deprem fırsatçılığına geçit yok

İnegöl’de deprem fırsatçılığına geçit yok

08.02.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deprem sonrası fırsatçılara geçit vermemek üzere tedbirini aldı.

İnegöl’de deprem fırsatçılığına geçit yok

2 günde özellikle yardım malzemesi satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü İnegöl genelinde herhangi bir aykırılığın tespit edilmediğini açıkladı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deprem sürecinde fahiş fiyat ve fırsatçılık yapanlara karşı ciddi bir mücadele başlattı. Denetimlerini sürdüren ekipler, 06-07 Şubat tarihlerinde ilçe genelinde sıkı bir denetim atağı gerçekleştirdi.

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Fahiş fiyat ve etiket denetimlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde Zabıta Müdürlüğümüz tarafından fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılmaktadır. 6-7 Şubat 2023 tarihinde yaptığımız denetimlerde özellikle deprem sürecinde halkımızın sıklıkla ihtiyaç duyduğu gıda ve kıyafet, elektrik eşyası gibi ürün satışlarına yönelik birçok sektörde denetimler yapılmıştır. Bu çerçevede market, hediyelik eşya satışı yapılan işyerleri ile milyoncu, medikal gibi çeşitli iş kollarında denetimler yapılmış, bu denetimlerde fahiş fiyat, etiket, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve benzeri konularda denetimler gerçekleştirilmiştir. İlçemiz genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir aykırılık tespit edilmediğini belirtir, duyarlı İnegöl esnafımıza teşekkür ederiz. Denetimlerimiz devam etmektedir.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da yardım seferberliğiBursa’da yardım seferberliği
Çubuklu kasap ve besicilerden deprem bölgesine yardımÇubuklu kasap ve besicilerden deprem bölgesine yardım
Okulda deprem bölgesi için 24 saat kesintisiz ekmek üretiyorlarOkulda deprem bölgesi için 24 saat kesintisiz ekmek üretiyorlar
Anahtar Kelimeler:
İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 9 Şubat Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:58
Öğle
13:23
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:58
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.