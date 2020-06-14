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İnegöl’de doğaseverler yeşille buluştu

BURSA HABERLERİ  | 14.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Yeni normalleşme süreciyle birlikte İnegöl’deki doğaseverler bugün yeniden doğayla buluştu.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte İnegöl’deki doğaseverler bugün yeniden doğayla buluştu. DOSTUM organizasyonuyla yapılan 12 kilometrelik Fevziye-Kıran güzergahındaki doğa yürüyüşüne İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.
Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde pek çok sosyal aktivite geçici olarak durdurulmuştu. Şehrimizde doğaseverlerin en büyük tutkularından biri olan doğa yürüyüşleri de iptal edilen organizasyonlardan biri oldu. 4 aylık aranın ardından, normalleşme süreciyle beraber doğaseverler bugün yeniden İnegöl’ün eşsiz doğal güzellikleriyle buluştu.
İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla yeni normalin ilk doğa yürüyüşü tedbirler ve alınan önlemlerle gerçekleştirildi. Fevziye-Kıran güzergahındaki 12 kilometrelik kolay parkur yürüyüşü, sınırlı sayıda katılımcıyla 50 kişi ile gerçekleştirildi. Alınan bir dizi önlemle beraber sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak yapılan yürüyüşe, Belediye Başkanı Alper Taban’da katıldı. Başkan Taban, doğaseverlerle İnegöl’ün eşsiz doğal güzelliklerini yerinde keşfetti.
Yürüyüş liderleri Cemal Kuş ile Diler Yalaza nezaretinde yapılan 12 kilometrelik doğa turunda, keyifli anlar yaşandı. Yürüyüş öncesi gruba hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Salgın sonrasında ilk yürüyüş gerçekleştiriliyor. Kontrollü şekilde yapılan bir organizasyon. Dikkat etmemiz gerekiyor. Vakalarda da artış var. Güzel bir etkinlik olacak. Ben de sizlerle birlikte olmak istedim. Bizler de dönem dönem bu bölgeyi tarıyoruz şehrin güzelliklerini keşfedebilmek adına. Bazen acaba turizme kazandırsak mı kazandırmasak mı gibi kaygılar da yaşıyoruz açıkçası. Geçtiğimiz hafta Fevziye Göleti ve Turgutalp Türbemize geldik. Türbenin yan tarafı molozlarla doluydu. Maalesef çok ciddi duyarsızlık var. Bu sadece İnegöl’e has bir şey değil. Biz 150 yıllık bir belediyeyiz ama bir 150 yıl daha beklememek gerekiyor bir şeyleri değiştirmek için. Bir uyanışa geçirebilirsek, farkındalık oluşturabilirsek insanlar kirletmemeyi öğrenebilirler. Herkese güzel bir yürüyüşü, sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

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