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İnegöl’de ev ve samanlık kül oldu

BURSA HABERLERİ  | 01.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bursa’da gece saatlerinde meydana gelen yangında bir ev ile samanlık cayır cayır yanarak kül oldu.Yangın İnegöl ilçesi Gedikpınar Mahallesinde meydana geldi.

Bursa’da gece saatlerinde meydana gelen yangında bir ev ile samanlık cayır cayır yanarak kül oldu.
Yangın İnegöl ilçesi Gedikpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Kap’a ait samanlıkta belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyerek eve de sıçradı. Dumanları fark eden mahalleli panik yaşayarak sokağa çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonucu ev ve samanlık yanarak küle döndü.
Ekipler yangın hakkında soruşturma başlattı.

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