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İnegöl’de hizmet seferberliği sürüyor

BURSA HABERLERİ  | 21.05.2020 17:27 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte yapım çalışmalarına hız verdi.

İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte yapım çalışmalarına hız verdi. Mahmudiye Mahallesinde 4 sokakta kaldırım, tretuvar ve otopark çalışmasında sona gelindi.
Her koşulda ve şartta hizmetten geri kalmayan İnegöl Belediyesi, geleceğin modern kentini oluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesinde Dağyolu, Egenur, Deydinler ve Özdilek Sokaklarda tretuvar, kaldırım ve otopark çalışması devam ediyor.
Söz konusu 4 sokakta tüm eksik kaldırımlar tamamlanarak toplamda 1100 metre kaldırım çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca bölgede Egenur Sokak üzerinde 26 araçlık mahalle otoparkı da hayata geçirildi. Toplamda 1100 metre kaldırım ve 1900 metre parke taşı uygulanarak yapılan çalışmanın yüzde 90’ı tamamlandı. Yaklaşık maliyeti 80 bin TL olan çalışmanın bayrama kadar tamamlanması planlanıyor.
Başkan yerinde inceledi
Hummalı şekilde devam eden çalışmayı Belediye Başkanı Alper Taban bugün yerinde inceledi. Beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ile yapılan incelemede Başkan Taban, çalışmanın son durumu hakkında bilgi aldı.

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