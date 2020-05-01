YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl’de mevsimlik işçilerinin kalacağı yerler düzenleniyor

İnegöl’de mevsimlik işçilerinin kalacağı yerler düzenleniyor

BURSA HABERLERİ  | 01.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Yaz sezonu öncesi farklı şehirlerden gelen mevsimlik işçilerin barındığı alanlarda İnegöl Belediyesi’nin düzenleme çalışmaları sürüyor.

Yaz sezonu öncesi farklı şehirlerden gelen mevsimlik işçilerin barındığı alanlarda İnegöl Belediyesi’nin düzenleme çalışmaları sürüyor. Şehrin farklı noktalarında yapım çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da adından söz ettiren İnegöl’de, yaz sezonunda pek çok şehirden mevsimlik işçiler geliyor. Tarım sektöründe önemli bir role sahip mevsimlik işçilerin şehrimizde kaldığı süre içerisinde konakladıkları alanlar da İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenerek yeni sezona hazırlanmaya başladı. Bir yandan korona virüsle mücadele sürerken bir yandan da şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Kemalpaşa Mahallesi Ocakbaşı Sokak ile Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre Sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Fen işleri ekipleri Orhaniye Mahallesinde Baykut Sokak üzerinde menfez yapımını sürdürürken, Atatürk Bulvarı üzerinde de bozuk tretuvarların tamiratı yapıldı.
Öte yandan, yaz sezonunda pek çok şehirden mevsimlik tarım işçisi ağırlayan İnegöl’de, mevsimlik işçilerin konaklama alanlarında da düzenlemeler yapılıyor. Konaklama alanları fen işleri ekipleri tarafından uygun şekilde hazırlanıyor. Çeltikçe Mahallesi’nde de arazi yolları greyder ile tesviye ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Bursa Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:05
Yatsı
21:36

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aydın Eczanesi
Osmangazi
Beyza Eczanesi
Yildirim
Çağdaş Eczanesi
Nilufer
Çelebi Eczanesi
Yildirim
Çiğdem Eczanesi
Osmangazi
Dolunay Eczanesi
Nilufer
Gökçe Güllük Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.