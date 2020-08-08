YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl'de otomobille elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İnegöl'de otomobille elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA HABERLERİ  | 08.08.2020 20:55 | Son Güncelleme

İnegöl'de otomobille elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeşil Bursa Caddesi'nde seyreden C.G. idaresindeki 16 L 7538 plakalı otomobil, Altay Caddesi'nden gelen Suriye uyruklu Ahmet Gannam'ın kullandığı elektrikli bisikletle kavşakta çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisikletteki Suriye uyruklu Mahmut Gannam yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Bursa Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:23
Sabah
06:01
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:17
Yatsı
21:49

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.