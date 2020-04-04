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İnegöl’de sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere cezai işlem

BURSA HABERLERİ  | 04.04.2020 22:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan gence para cezası uygulandı.Bursa’nın İnegöl ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında Jandarma sorumluluk sahası Bursa-Ankara Karayolu Sulhiye ayrımı mevkinde önleyici kolluk ekipleri yaptıkları denetimlerde Y.E.Ç.

İnegöl’de sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere cezai işlem

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan gence para cezası uygulandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında Jandarma sorumluluk sahası Bursa-Ankara Karayolu Sulhiye ayrımı mevkinde önleyici kolluk ekipleri yaptıkları denetimlerde Y.E.Ç. isimli şahsın kimlik kontrolünde şahsın yirmi yaşında olduğu tespit etti. Ekipler şahsın sokağa çıkma genelgesine aykırı hareket ettiği anlaşılması üzerine, Y.E.Ç.’ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.Maddesi gereğince 392 TL idari para ceza kesildi.

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Gökay Eczanesi
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