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İnegöl’de sokak kısıtlamasını sanat otobüsü renklendiriyor

BURSA HABERLERİ  | 06.12.2020 14:34 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların ve özellikle çocukların daha keyifli zaman geçirebilmeleri adına Kültür Sanat Otobüsü ile mahalleleri ziyaret ediyor.

İnegöl Belediyesi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların ve özellikle çocukların daha keyifli zaman geçirebilmeleri adına Kültür Sanat Otobüsü ile mahalleleri ziyaret ediyor. Farklı kostümler, müzikler ve eğlencelerle kısıtlamalara renk katılıyor.
Vaka artışlarındaki hızlı yükselme nedeniyle hafta sonları uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı sonrası, İnegöl Belediyesi vatandaşların ve özellikle çocukların daha keyifli saatler geçirmeleri adına Kültür Sanat Otobüsü etkinliklerinin startını verdi. Cumartesi ve pazar günleri saat 12.00 ile 16.00 arasında İnegöl’ün cadde ve sokaklarına inecek olan kültür sanat otobüsü, bu hafta ilk gösterisiyle startı verdi. Cumartesi günü 12.00’da Kültür Park içi İnegöl Belediye Spor Salonundan hareket eden otobüs; Süleymaniye Mahallesi, Burhaniye Mahallesi, Mesudiye ve Mahmudiye Mahallelerinde kısa bir tur yaptıktan sonra mahalle meydanlarında kısa süre gösteriler gerçekleştirildi. Vatandaşların da kültür sanat otobüsü etkinliklerine ilgisi yoğun oldu. Palyaço, cambaz ve farklı kostümlerle sokaklara renk katan kültür sanat ekipleri, pazar günü de; Hamidiye, Orhaniye, Kemalpaşa ve Turgutalp Mahalleleriniz ziyaret etti. Eğlenceli ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliklerde, pandemi kurallarına da dikkat edildi.

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