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İnegöl’deki kaldırım ve otopark çalışması tamamalandı

BURSA HABERLERİ  | 27.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, eski hastane önündeki alanda yaptığı düzenlemeyle kaldırımı daraltarak 20 araçlık otopark oluşturdu.Çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar ile ihtiyaca cevap verebilen bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeni bir düzenleme gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi, eski hastane önündeki alanda yaptığı düzenlemeyle kaldırımı daraltarak 20 araçlık otopark oluşturdu.
Çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar ile ihtiyaca cevap verebilen bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Cadde üzerinde oldukça geniş haldeki kaldırımlar yapılan çalışmayla daraltılarak 20 araçlık cep otoparkı oluşturuldu.
Belediye Başkanı Alper Taban, yapılaşma ve düzenlemelerin nitelikli bir dönüşümü temsil ettiğini ifade etti. Taban, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade ederek, “Bulunduğumuz alanda kaldırım, 20 araçlık otopark ve engelli vatandaşlarımız için yürüme yolu ve giriş çıkış için rampa çalışması yapıldı. Adnan Menderes Bulvarı Çimen Camii tarafındaki yolda park yeri yoktu. Bundan dolayı yol kenarına yapılan parklanma, yolu daraltarak tek şeride düşmesine neden oluyordu. Bu sebeple 6 metre olan kaldırım daraltılarak 3,5 metreye düşürüldü. 2,5 metre genişliğinde paralel cep otopark alanı ve otobüs durağı için de güvenli cep alanı oluşturuldu. Bu çalışmayla engelsiz İnegöl için de bir adım atmış olduk. Kaldırımda engelli vatandaşlarımız için de düzenleme yapıldı. Yapılan bu çalışma ile 20 araçlık otopark yeri düzenlenmiştir. Çalışmanın belediyemize maliyeti 25 bin TL’dir” dedi.

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