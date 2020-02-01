YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl’deki teknik eğitimlere BUÜ desteği

İnegöl’deki teknik eğitimlere BUÜ desteği

BURSA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:35 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Mesleki Teknik İşbirliği’ protokolü imzalandı.Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İnegöl’deki meslek liselerinde yürütülen teknik eğitimlere akademik anlamda destek verecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Mesleki Teknik İşbirliği’ protokolü imzalandı.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İnegöl’deki meslek liselerinde yürütülen teknik eğitimlere akademik anlamda destek verecek. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin 3 temel görevi olduğunu vurguladı. Eğitim-öğretim, araştırma, bilgiyi toplum ile paylaşma görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Rektör Kılavuz, “Bursa’ya, Türkiye’ye ve insanlığa yararlı çalışmalar üretmek için çalışıyoruz. Üniversitemiz kentin her kademesi ile işbirliği halinde olmaya özen gösteriyor. Özellikle kendi dönemimizde bu işbirliklerini daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Biz toplumun ortak aklı olan üniversiteyi temsil ediyoruz. Ürettiklerimizi de topluma hizmet edecek şekilde paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu protokolün hayata geçmesinde destekleri olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, üniversitelerin olduğu her yerde eğitim ve kalkınmanın bulunduğuna işaret etti. Protokolü çok önemsediklerini vurgulayan Kaymakam Görücü, katkı koyan ve imza atan herkese teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
İnegöl Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen protokol törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Rektör Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır, akademisyenler ve idari personel katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Bursa Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:22
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Aksoylar Eczanesi
Yildirim
Beşyol Eczanesi
Osmangazi
Gültekin Eczanesi
Osmangazi
Hakan Eczanesi
Nilufer
Liman Eczanesi
Nilufer
Maksem Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Müjde Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Sertaslan, “Bursa’da envanter çalışması yapan tek belediyeyiz”

Başkan Sertaslan, “Bursa’da envanter çalışması yapan tek belediyeyiz”

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Uludağ’da Kar Üstünde Mangal Keyfi

Uludağ’da Kar Üstünde Mangal Keyfi

(özel Haber) Sema’nın Katili 5 Yıldır Bulunamadı

(özel Haber) Sema’nın Katili 5 Yıldır Bulunamadı

Şifalı suyla araç yıkıyorlar

Şifalı suyla araç yıkıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.