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İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

11.09.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl Belediyesi’nin Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde hayata geçirdiği İnegöl’ün ilk “Çocuk Dostu Sokağı” Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokakta hizmete girdi.

İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

Trafiğe kapalı olarak düzenlenen ve yer boyamalarıyla çeşitli oyunlar için uygun hale getirilen alan, mahalle sakinleri ve öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı.

İnegöl Belediyesi, ilk “Çocuk Dostu Sokak” uygulamasını tamamladı. Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokak’ta, İstaş Kentaş Okulu yan tarafında Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde hayata geçirilen Çocuk Dostu Sokak, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmete girdi. Tam adıyla “Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı” olarak bilinen projede, motorlu araç hakimiyetindeki sokak yaya ve özellikle de çocuk kullanımını önceliklendiren kapsayıcı ve güvenli kamusal mekâna dönüştü.
Ekipler tarafından burada; kolay temin edilebilir, geçici ve esnek malzemeler ile Çocuk Sokağı uygulaması gerçekleştirilirken, aynı zamanda mahallelinin de söz konusu tasarıma katılımını sağlayan anketler bölgede yer aldı. Uygulama çerçevesinde; 3400 m2’lik bir alanda çalışma yapıldı. 1850 m2 alan boyandı, boyalı bölgelerde vatandaşlar ve çocuklar için güvenli bir şekilde sosyalleşebilecekleri dinlenme, dolaşım, oyun alanları ve otopark alanları oluşturuldu. Toplamda 1000 m2’lik bir alanda dinlenme, dolaşım ve oyun alanı sağlanmış oldu. 750 m2’lik alanda 60 adet düzenli araç park yerleri oluşturulurken, sokağın hemen yanında bulunan okul için de 100 m2’lik alanda okulun ihtiyacı olan 4 adet okul servisi için park yeri oluşturuldu.

Sokağın açılışı bugün düzenlenen mini törenle gerçekleştirildi. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, sokağa gelerek çocuklarla buluştu. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı olsun. Burada da birtakım düzenlemeler yaptık. İstaş Kentaş Ortaokulumuzun hemen ön kısmında bulunan bu alanda araç yoğunluğunun çok fazla olduğunu tespit ettik. Öğrencilerimizin okula giriş çıkışları sırasında sorun yaşadıklarını gördük. Sıralanan sorunlarda; araçlar çok hızlı geçiyor, kaldırımlar üzerine araç parkı yapılıyor, çocuklar ve veliler yoldan yürümek zorunda kalıyor gibi sorunlar. Sokak iyileştirmeleri noktasında bizim de beyanlarımız içerisinde yer alan Çocuk Dostu Sokaklar adı altında çalışmalar farklı ülkelerde ve ülkemizin farklı şehirlerinde yürütülüyor. Bizler de Marmara Belediyeler Birliği’nin temsilcileriyle burada bir çalışma yaptık. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleriyle tespitler, çalışmalar yapıldı. Şu an yapılan proje mimarlarımızın çalışmaları neticesinde boyamalarla, araç trafiğine kapalı alan oluşturarak, taşınabilir bank ve benzeri objelerle yapılan bir proje. Çok basit ama çok büyük farkındalık oluşturacak bir çalışma bu. Ancak bu çalışmanın son hali değil. Alanda anketler oluşturuldu. Bu anketlere katılarak yapılmasını istediğiniz düzenlemeleri ve ilaveleri belirterek katkı sunabilirsiniz. Biz burada daha güvenli bir alan içerisinde vakit geçirmelerini istedik” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise “Burada gerçekten yapılan iş anlamında çok fazla teferruat gözükmese de fonksiyonel bir çalışma olmuş. Şehrin ihtiyacının yaşayan insanlarla koordine edilerek, sorunları yerinde tespit edilerek yapılan bu çözüm çok kıymetli. Burada yapılan çalışmayı hem okulumuz hem mahalle sakinlerimiz kullanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Konuşmalar sonrası Kaymakam Arslan ile Başkan Taban, alandaki boyamalara da destek vererek sokağın son rötuşlarını gerçekleştirdiler. Daha sonra Çocuk Dostu Sokak miniklerin kullanımına bırakıldı.

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