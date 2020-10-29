YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. İnek, sezaryenle buzağısını doğurdu

İnek, sezaryenle buzağısını doğurdu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da doğumda sıkıntısı olan 3 yaşındaki inek, sezaryen yöntemiyle buzağısını dünyaya getirdi.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuyulu Köyünde Ağa Demir’e ait inek doğum yapmaya başladı.

İnek, sezaryenle buzağısını doğurdu

Elazığ’da doğumda sıkıntısı olan 3 yaşındaki inek, sezaryen yöntemiyle buzağısını dünyaya getirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuyulu Köyünde Ağa Demir’e ait inek doğum yapmaya başladı. İneğin buzağısının doğumunu normal yollardan gerçekleştiremeyince, durum veterinere bildirildi. Köye giden, veteriner hekim Hikmet Biçer, normal doğum yapamayacağını değerlendirdiği ineğe sezaryen yöntemini uyguladı. Başarılı bir şekilde sezaryen sayesinde buzağı dünyaya geldi. Doğumdan sonra ineği ve yavrusunu kontrol eden Biçer, her ikisinin de durumlarının sağlıklı olduğunu aktardı.

İnek, sezaryenle buzağısını doğurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
Diyarbakır’da kaçak elektrik şebekesi yakalandı
Diyarbakır’da kaçak elektrik şebekesi yakalandı
Bolu’da Cumhuriyet’in 97. Yılı kutlandı
Bolu’da Cumhuriyet’in 97. Yılı kutlandı

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
12:12
İkindi
15:07
Akşam
17:34
Yatsı
18:51

Elazığ Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Gül Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Şafak Eczanesi
Merkez
Şark Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele önce kullanıcılar, sonra satıcılar yakalandı
Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele önce kullanıcılar, sonra satıcılar yakalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Fırat'tan Bir İlk Daha
Fırat'tan Bir İlk Daha
Hedefspor'dan transfer
Hedefspor'dan transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.