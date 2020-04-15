YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İnfaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin aileleri mutlu

İnfaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin aileleri mutlu

VAN HABERLERİ  | 15.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dan yararlanan hükümlülerin aileleri, heyecanla yakınlarına kavuşacakları anı beklemeye başladı - Baba Emin C: - "Allah'ın izniyle oğlum tahliye oluyor. Beş senedir cezaevindeydi. Aile olarak çok mutluyuz. Allah bu düzenlemeyi yapanlardan razı olsun" - Ağabey Necdet K: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Onun sayesinde evimizde bayram havası oldu"

VAN/TEKİRDAĞ (AA) - MESUT VAROL - ÖMER URAL - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, hükümlü yakınlarınca sevinçle karşılandı.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dan yararlanan hükümlülerin aileleri, heyecanla yakınlarına kavuşacakları anı beklemeye başladı.

Van'da yaşayan Şehmus Ö, işledikleri suç nedeniyle cezaevinde olan ağabeyi ve amcasının oğlunun tahliye edileceğini belirterek, yakınlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Evlerinde bayram havasının yaşandığını ifade eden Şehmus Ö, "Çok sevinçliyiz. Salgından dolayı ailemizin hepsi karşılamaya gelemedi. Bu karardan çok memnunuz. Bu salgın sürecinde kararın çıkması çok önemli ve sevindirici. Cezaeviyle görüştük, nihayet yakınlarımıza kavuşuyoruz. Aileden herkes çok mutlu. Allah razı olsun. Bize bu sevinci yaşatanlara Allah en büyük sevinçleri yaşatsın." dedi.

Emin C. de işlediği suç nedeniyle 5 yıldır cezaevinde yatan oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle oğlum tahliye oluyor. Beş senedir cezaevindeydi. Aile olarak çok mutluyuz. Allah bu düzenlemeyi yapanlardan razı olsun. Çocuğum çıktığı için kurban keseceğim. Uzun süre sonra oğluma kavuşuyorum."

Farklı suçlardan iki oğlu 3 yıldır cezaevinde bulunan Seyfi S, çocuklarından birinin bugün yeni düzenlemeyle tahliye olacağını söyledi.

Oğluyla telefonda konuştuğunu ve işlemlerin ardından bırakılacağını vurgulayan Seyfi S, "Sırayla otobüslere bindiriliyorlar. Mutluluktan havalara uçuyoruz. Allah bu düzenlemeyi yapanlardan razı olsun. Bize bu mutluluğu yaşatanlardan Allah razı olsun. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- "Bu onun için büyük bir ders oldu"

Tekirdağ'da geçen yıl maç izlemeye gittiği stadyumda karıştığı kavga nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Rıdvan K'nın ailesinin evinde de bayram havası yaşanıyor.

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Rıdvan K'nın tahliye edilmesini yakınları dört gözle bekliyor.

Ağabeyi Necdet K, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğini, bu karar ile çok mutlu olduklarını ifade eden Necdet K, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Onun sayesinde evimizde bayram havası oldu. Kardeşim evli ve 3 çocuk babası. Eşi geçinebilmek için gündelik temizliklere gidiyor. Çoluk çocuğu perişan halde. Bu sayede sadece kardeşimi değil bu 4 kişinin de mağduriyeti giderilmiş oldu." diye konuştu.

Necdet K, yasanın kabul edilmesinde, onaylanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ettiklerini vurgulayarak, "Bundan sonraki hayatı daha düzgün olacak bunun garantisini verebilirim kardeşim adına. Her gördüğü olaya karışmaması gerektiğini anlandığını düşünüyorum. Bu onun için büyük bir ders oldu." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
Anahtar Kelimeler:
Ceza infaz düzenlemesi tahliye Tekirdağ Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Van Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:23
Öğle
12:12
İkindi
15:53
Akşam
18:50
Yatsı
20:11

Van Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan Başkan Şeylan’a ziyaret

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan Başkan Şeylan’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.