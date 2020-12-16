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Influencer Burak Özkoçak: “Artık her marka web üzerinde kendini ifade etmek zorundadır”

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.12.2020 14:41 | Son Güncelleme

ünlü ınfluencer Burak Özkocak, internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla markaların ürünlerini bu mecraları kullanarak daha kolay ve hızlı tanıtmaya başladığına dikkat çekerek "Artık her marka web üzerinde kendini ifade etmek zorunda" dedi.Teknoloji ve internetin insan hayatına yoğun şekilde nüfuz ettiği bu süreçte her markanın web üzerinde kendini ifade etmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Özkoçak, “Markalar ve ürünler sosyal medya alanında kendilerini göstermek için bu alanda profesyonel olarak çalışan benim gibi insanlara ihtiyaç duyarlar.

Influencer Burak Özkoçak: “Artık her marka web üzerinde kendini ifade etmek zorundadır”

ünlü ınfluencer Burak Özkocak, internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla markaların ürünlerini bu mecraları kullanarak daha kolay ve hızlı tanıtmaya başladığına dikkat çekerek "Artık her marka web üzerinde kendini ifade etmek zorunda" dedi.
Teknoloji ve internetin insan hayatına yoğun şekilde nüfuz ettiği bu süreçte her markanın web üzerinde kendini ifade etmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Özkoçak, “Markalar ve ürünler sosyal medya alanında kendilerini göstermek için bu alanda profesyonel olarak çalışan benim gibi insanlara ihtiyaç duyarlar. İşte tam da bu alanda markanızı tanınır kılmak ve sosyal medyada yer edinebilmek için profesyonel çözümler bulmak zorundalar” diye konuştu.
Sosyal medya, web sitesi ve logo tasarımı gibi çalışmalar yaptığını kaydeden Burak Özkoçak, kariyerinin zirvesini yakalamak için çabaladığını, başarılarını müşterileri ile paylaşmaktan da mutluluk duyduğunu söyledi.
Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu sosyal medya alanında zamanla profesyonelleşerek bugüne geldiğini anlatan Burak Özkoçak, “Günümüzde dijital platformlarda dijital pazarlama alanında hizmetler, web tasarımı, SEO hizmetleri, logo tasarımı, afiş tasarımı, video tasarımı konusunda da hizmet sunmaktayım. Günümüzde piyasada var olmak isteyen şirketler web üzerinde ve sosyal medyada da varlığını göstermek zorundadır” dedi.

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