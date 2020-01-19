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  4. ING All-Star 2020

ING All-Star 2020

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Lenovo Şut Yarışması'nı Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer ve Tutku Açık'tan oluşan takım kazandı

İSTANBUL (AA) - Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen Lenovo Şut Yarışması'nı Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer ve Tutku Açık'tan oluşan "Yeşil Takım" kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon Şut Yarışması'yla başladı.

Ligde oynayan bir oyuncu ile basketbolu bırakmış birer erkek ve kadın sporcudan oluşan 3 takım bu etkinlikte yarıştı. Lenovo Şut Yarışması'nda takımlar şöyle belirlendi:

Kırmızı Takım: Esra Şencebe (Eski basketbolcu), Ender Arslan (Frutti Extra Bursaspor), Tufan Ersöz (Eski basketbolcu)

Mavi Takım: Nevriye Yılmaz (Eski basketbolcu), Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen), Muratcan Güler (Eski basketbolcu)

Yeşil Takım: Şaziye İvegin Üner (Eski basketbolcu), Cevher Özer (OGM Ormanspor), Tutku Açık (Eski basketbolcu)

Çeşitli parkurlarda yapılan şut atışlarından sonra 27 saniyeyle en hızlı olan "Yeşil Takım" birinciliğe ulaşırken, ikinciliği "Kırmızı Takım", üçüncülüğü ise "Mavi Takım" elde etti.

Yarışma sonunda düzenlenen törenle oyunculara çeşitli ödüller verildi.

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Basketbol Cevher Özer ING All-Star 2020 Lenovo Şut Yarışması Şaziye İvegin Üner Tutku Açık Yeşil Takım

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