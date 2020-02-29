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ING Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta: 80 - TOFAŞ: 75

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Ali Şakacı

Galatasaray Doğa Sigorta: Robenson 3, Harrison 27, Göksenin Köksal 2, Auguste 10, Poythress 11, Webster 4, Yiğit Arslan 9, Ege Arar 7, Ayberk Olmaz, Can Korkmaz 7

TOFAŞ: Berk Uğurlu 4, Phillip 8, Mejia 25, Berkan Durmaz 1, Williams 14, White 6, Lojeski 11, Muhsin Yaşar 6, Muhaymin Mustafa

1. Periyot: 20-20

Devre: 38-35

3. Periyot: 53-54

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ'ı 80-75 yendi.

Sarı-kırmızılı takım ligde 15. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 7. kez mağlup oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın Harrison ve Poythress, TOFAŞ'ın da Mejia ve Williams ile etkili olduğu maçın ilk periyodu 20-20 berabere bitti.

İki takımın da kontrollü oynadığı müsabakada, Galatasaray Doğa Sigorta ikinci periyodun son anında Can Korkmaz'ın kaydettiği üç sayılık basketle soyunma odasına 38-35 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan TOFAŞ, Mejia ve Lojeski ile ürettiği sayılarla 25. dakikada 49-45 öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta'nın Harrison'ın basketleriyle karşılık verdiği konuk takım, son periyoda 54-53 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Yiğit Arslan, Harrison ve Auguste ile bulduğu basketlerle 36. dakikada skoru 71-63 yaptı. Sarı-kırmızılı takım daha sonra savunmada hatalı oynarken, TOFAŞ üst üste kaydettiği basketlerle son dakikaya girilirken farkı 2 sayıya (76-74) indirdi. Son dakikada üstünlüğünü korumayı başaran Galatasaray Doğa Sigorta, müsabakadan 80-75 galip ayrıldı.

- Şehitler anıldı

Karşılaşma öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.

Takımlar sahaya üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaraylı taraftarlar da tribünde üzerinde "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" ve "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de maçı salonda takip etti.

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