YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

BURSA HABERLERİ  | 29.02.2020 19:51 | Son Güncelleme

Frutti Extra Bursaspor: 88 - Teksüt Bandırma: 78

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ayşenur Yazıcıoğlu

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 10, Christopher Jones 14, Perry Jones 15, Robinson 15, Ender Arslan 15, Lopez 17, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin 2, Tuğberk Gedikli, Can Maxim Mutaf

Teksüt Bandırma: Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 24, Şehmuz Hazer 19, Sadık Emir Kabaca 8, Ataken Erdek 2, Erkan Yılmaz 6, Alperen Şengül 15,

1. Periyot: 18-23

Devre: 46-45

3. Periyot: 63-67

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Teksüt Bandırma'yı 88-78 yendi.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan maç dengeli hücumlara sahne olurken, 4. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Rıdvan Öncel ve Alperen Şengül'ün içeriyi zorlayarak bulduğu sayılarla oyundaki baskısını arttıran Teksüt Bandırma, 8. dakikada 14-11 üstünlük sağladığı çeyreği 23-18 önde tamamladı.

İkinci periyota hızlı başlayan Teksüt Bandırma, Rıdvan Öncel'in asist ve sayılarıyla 12. dakikayı 26-21 önde geçti. Furkan Haltalı ve Emir Kabaca gibi genç oyuncularından skor katkısı alan konuk ekip, 17. dakikada farkı 8'e (34-42) çıkarsa da tecrübeli oyuncusu Ender Arslan ile dış isabetler bulan Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Üçüncü periyota daha toparlanmış ve diri bir görüntü vererek başlayan Teksüt Bandırma, 23. dakikada skoru lehine çevirdi: 48-53. Yeşil-beyazlı ekip, Bandırma temsilcisine set hücumlarında 24 saniyeleri sonuna kadar kullanarak cevap vermeye çalışsa da final periyotuna Teksüt Bandırma'nın 67-63 üstünlüğüyle girildi.

Çekişmeli geçen son periyotun başlarında Perry Jones'tan üst üste üçlükler bulan Bursa ekibi, 33. dakikada farkı 1'e (69-70) indirdi. Christopher Jones ve Lopez'in hızlı hücumlarıyla skorda dengeleri değiştiren Frutti Extra Bursaspor, 35. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 76-70. Konuk ekip Alperen Şengül'ün turnikesi ve Şehmuz Hazer'in serbest atışlarıyla rakibini 37. dakikaya kadar skorda kovalasa da (76-75) seyirci desteğini arkasına alarak Robinson ve Perry Jones ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, maçtan 88-78 galip ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/
Anahtar Kelimeler:
Basketbol Bursaspor ING Basketbol Süper Ligi Teksüt Bandırma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

Bursa Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
13:21
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Beyza Eczanesi
Yildirim
Cansu Eczanesi
Yildirim
Ayhan Eczanesi
Osmangazi
Macit Eczanesi
Osmangazi
Mavideniz Eczanesi
Nilufer
Mehmet Eczanesi
Osmangazi
Melis Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Bursa'da teröristlerin araziye patlayıcı gömmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Bursa'da teröristlerin araziye patlayıcı gömmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.