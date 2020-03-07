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ING Basketbol Süper Ligi

İZMİR HABERLERİ  | 07.03.2020 14:54 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka: 85 - Bahçeşehir Koleji: 54

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Ozan Çakar

Pınar Karşıyaka: Taylor 21, Crocker 16, Kennedy 4, M'Baye 11, Semih Erden 8, Metecan Birsen 11, Yunus Sonsırma, Onuralp Bitim 2, Triche 9, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu 3

Bahçeşehir Koleji: Can Altıntığ 16, Hardy 6, Muhammed Doğan Şenli 6, Jones 3, Johnson 8, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir 6, Bartu Yılmaz 2, Clark 7

1. Periyot: 19-15

Devre: 36-33

3. Periyot: 65-45

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta açılış maçında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 85-54 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'nın Taylor, Bahçeşehir Koleji'nin ise Hardy ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyup çeyreği 19-15 galip tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 2 sayıya (21-19) kadar indiren rakibi karşısında kontrolü tekrar sağlayan Pınar Karşıyaka, 17. dakikada Metecan Birsen'in basketiyle 33-25 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, devreyi 36-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikayı 10 sayı farkla 43-33 galip durumda geçti. Taylor'un üst üste 3 sayılık basketleriyle farkı 22 sayıya (58-36) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 65-45 üstün girdi.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 31 sayılık farkla 85-54 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 11 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Metecan Birsen, lig tarihinde bin sayı barajını geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir koleji Basketbol ING Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka

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Balcova
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Balcova
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