Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Büyükçekmece Basketbol: Anderson 34, Ömer Utku Al 16, Eldridge 3, Mert Celeb 7, Olaseni 8, Farrel 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, Cengizhan İvedi 2, Ahmet Can Duran 2
Petkimspor: Ray 14, Ege Arar 11, Vasiliauskas 12, Wimbush 9, Hummer 15, Boran Güler 8, Hakan Yapar, Zack 3, Canberk Kuş 8, Alp Karahan 3, Serkan Menteşe
1. Periyot: 24-20
Devre: 41-43
3. Periyot: 56-60
Beş faulle çıkanlar: 37.41 Olaseni, 39.23 Mert Celeb, 39.57 Eldridge (Büyükçekmece Basketbol), 30.57 Wimbush (Petkimspor)
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Büyükçekmece Basketbol, Petkimspor'u 86-83 yendi.