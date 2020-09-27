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ING Basketbol Süper Ligi

İZMİR HABERLERİ  | 27.09.2020 22:08 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka: 92 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 55

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 18, Metecan Birsen 15, M'Baye, Semih Erden 8, Onuralp Bitim 14, Mahir Ağva 1, Kennedy 6, Yunus Sonsırma 10, Nusret Yıldırım 8, Çağatay Özkan 3

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 22, İbrahim Yıldırım 5, Murat Can Esen 3, Caner Ercan 8, Mustafa Baştürk 1, Doğukan Sönmez 3, Fırat Töz 4, Tufan Önen 9, Sercan Ergin

1. Periyot: 24-20

Devre: 44-35

3. Periyot: 58-46

İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka, ilk hafta maçında ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 92-55 yendi.

Ligdeki ilk sayılarını Neal'in serbest atıştan bulduğu basketlerle üreten konuk ekip, 5. dakikada Caner Ercan'ın 3 sayılık basketiyle 11-7 üstünlük kurdu. Yunus Sonsırma ve Metecan Birsen'in skorer oyunuyla rakibini yakalayıp, farkı 7 sayıya (22-15) çıkaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 24-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında 25-25 eşitliği sağlayan rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 34-28, devreyi de 44-35 galip durumda tamamladı.

Üçüncü periyoda Semih Erden ve Metecan Birsen'in basketleriyle başlayan ve farkı 13 sayıya (48-35) yükselten ev sahibi ekip, son çeyreğe 58-46 önde girdi.

Son periyotta farkı arttıran Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçından 92-55 galip ayrıldı.

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