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ING Basketbol Süper Ligi

MUĞLA HABERLERİ  | 03.10.2020 18:21 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75 - Frutti Extra Bursaspor: 89

Salon: Beşkaza Spor Salonu

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 17, Fırat Töz 7, Abu 4, Frazier 17, Caner Ercan 4, Murat Can Esen, Mustafa Baştürk, Polat Kaya 6, Tufan Önen, İbrahim Yıldırım 3, Cook 17, Sercan Ergin

Frutti Extra Bursaspor: Ömer Can İlyasoğlu, Tevfik Akdamar, Munford 9, Perry 13, Birkan Batuk 17, Enver Arslan, İzzet Türkyılmaz, Newman 1, Oğuz Savaş 21, Mutaf 8, Kadjı 7, Hamilton 13

1. Periyot: 18-18

Devre: 41-36

3. Periyot: 56-68

MUĞLA (AA) (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 89-75 yendi.

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