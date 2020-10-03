Salon: Beşkaza Spor Salonu
Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 17, Fırat Töz 7, Abu 4, Frazier 17, Caner Ercan 4, Murat Can Esen, Mustafa Baştürk, Polat Kaya 6, Tufan Önen, İbrahim Yıldırım 3, Cook 17, Sercan Ergin
Frutti Extra Bursaspor: Ömer Can İlyasoğlu, Tevfik Akdamar, Munford 9, Perry 13, Birkan Batuk 17, Enver Arslan, İzzet Türkyılmaz, Newman 1, Oğuz Savaş 21, Mutaf 8, Kadjı 7, Hamilton 13
1. Periyot: 18-18
Devre: 41-36
3. Periyot: 56-68
MUĞLA (AA) (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 89-75 yendi.